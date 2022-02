Isola dei Famosi, svelata la terza coppia in gara: “Hanno superato i provini” (Di martedì 8 febbraio 2022) Quest’anno a L’Isola dei Famosi si giocherà in coppia (o da soli) ed Ilary Blasi dopo aver arruolato Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, ha chiamato anche Lory Del Santo col fidanzato Marco. A rivelare questa terza trattativa andata a buon fine è stato il portale iGossip. “Lory Del Santo e Marco Cucolo formeranno una delle coppie del L’Isola dei Famosi 2022! Noi vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop. Una fonte accreditata ci ha svelato che la famosa showgirl, opinionista tv e veterana di reality show Lory Del Santo e il suo aitante compagno Hanno superato brillantemente i provini e sono nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà guidata per il ... Leggi su biccy (Di martedì 8 febbraio 2022) Quest’anno a L’deisi giocherà in(o da soli) ed Ilary Blasi dopo aver arruolato Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, ha chiamato anche Lory Del Santo col fidanzato Marco. A rivelare questatrattativa andata a buon fine è stato il portale iGossip. “Lory Del Santo e Marco Cucolo formeranno una delle coppie del L’dei2022! Noi vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop. Una fonte accreditata ci ha svelato che la famosa showgirl, opinionista tv e veterana di reality show Lory Del Santo e il suo aitante compagnobrillantemente ie sono nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà guidata per il ...

Advertising

ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, svelata la terza coppia in gara: `Hanno superato i provini` * - loveculturale : @alfosignorini @AdrianaVolpeTV Mi spiegate ma cosa vedete voi l'isola dei famosi o il grande fratello - ClaudiaMarchio9 : RT @Ludy36159679: @turututiti @Lamoruso71 Noo vuole farsi conoscere bene prima di volare x l’isola dei famosi ??????? - ludovicasskarma : 4. dire che sono italiana all'estero per me è semplicemente una comodità perchè mi vergognerei a dover spiegare che… - EvilEnzoPaolo : Alessandro Basciano è perfetto per l’Isola Dei Famosi trust me -