Il teaser trailer di Diavoli 2 mostra Dominic in vetta | Massimo morirà?

(Di martedì 8 febbraio 2022) Prime immagini ufficiali della partita a scacchi traMorgan eRuggero nel primodi2. Sky conferma la messa in onda dei nuovi episodi ad aprile su Sky Atlantic e rivela i primi dettagli sulla nuova guerra che vedrà da un lato l’italiano ex brokere il suo mentore, l’amato e odiatoMorgan. In molti hanno immaginato quest’ultimo ormai finito e con le spalle al muro dopo la vittoria dinel finale della prima stagione ma, a quanto pare, i destini dei due sono di nuovo cambiati nel salto temporale che dividerà i due capitoli della serie internazionale, ma cosa è successo e perché i ruoli si sono di nuovo ribaltati? Le prime immagini di2 rivelano che ...

Advertising

PrimeVideoIT : Il teaser trailer de #GliAnelliDelPotere arriva precisamente quando intende farlo. #IlSignoreDegliAnelli #LOTR - comingsoonit : Occhiali neri, il nuovo giallo all'italiana del Maestro dell'horror #DarioArgento verrà presentato tra pochi giorni… - Diregiovani : Si torna nell'Olimpo della finanza con @AleBorghi_ e @PatrickDempsey: i due protagonisti nel primo e adrenalinico t… - fabiofusco76 : #Occhialineri: il teaser trailer e la data di uscita del nuovo film di #DarioArgento - - DrApocalypse : #OCCHIALINERI di DARIO ARGENTO, il teaser trailer e il poster -

Ultime Notizie dalla rete : teaser trailer

Teleblog

Trama I nuovi episodi del financial thriller saranno ambientati quattro anni dopo gli eventi della prima stagione, nel 2016, conla Brexit alle porte. Massimo (Borghi) ha deciso di ...Un successo tutto italiano ispirato dal lavoro di Guido Maria Brera nell'omonimo bestseller, la serie comincia finalmente a svelarsi con un primo. Diavoli 2: Cosa ci aspetta nella ...Apple TV+ ha svelato il teaser trailer di They Call Me Magic, docuserie su Magic Johnson in quattro parti in arrivo il 22 aprile. Svelato il teaser di They Call Me Magic, l'attesissimo ...Il nuovo giallo all'italiana del Maestro dell'horror verrà presentato tra pochi giorni in prima mondiale al Festival di Berlino, e debutterà nei cinema il 24 febbraio con Vision Distribution. Vi ...