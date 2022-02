Il "GF Vip" chiede ad Alex Belli di rientrare nella Casa: lui accetta e va in quarantena (Di martedì 8 febbraio 2022) Si fa strada una nuova possibilità per Alex Belli , gli autori del ' GF Vip ' gli propongono di rientrare nella Casa per fare, finalmente, chiarezza sui suoi sentimenti. L'attore accetta e saluta lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Si fa strada una nuova possibilità per, gli autori del ' GF Vip ' gli propongono diper fare, finalmente, chiarezza sui suoi sentimenti. L'attoree saluta lo ...

Advertising

jonrdarc : RT @veritas_press: Leonard Peltier: dopo 46 anni di carcere a Milano come altrove si chiede la sua libertà - lucostalb : RT @veritas_press: Leonard Peltier: dopo 46 anni di carcere a Milano come altrove si chiede la sua libertà - ParliamoDiNews : GF Vip 6: Noemi, attaccata pesantemente da Barù, chiede provvedimenti | Il Vicolo delle News #noemi #attaccata… - 361_magazine : Nicola Pisu ha pubblicato un nuovo post a poche ore dalla puntata in cui il giovane chiede pubblicamente che Manila… - blackhatcats : RT @veritas_press: Leonard Peltier: dopo 46 anni di carcere a Milano come altrove si chiede la sua libertà -