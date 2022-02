Giudice sportivo, stangata Inter: 2 turni a Bastoni, 1 ad Inzaghi. Lautaro: solo ammenda (Di martedì 8 febbraio 2022) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022 Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo dopo la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. stangata per l’Inter dopo il derby perso contro il Milan: 1 turno di squalifica per Simone Inzaghi (non ci sarà a Napoli), 2 per Alessandro Bastoni (salta Napoli e Sassuolo) e ammenda da 10 mila euro per Lautaro Martinez. SIMONE Inzaghi – “Per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose”. ALESSANDRO Bastoni – “Per avere, al termine della ... Leggi su intermagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Le decisioni deldopo la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022 Sono arrivate le decisioni deldopo la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022.per l’dopo il derby perso contro il Milan: 1 turno di squalifica per Simone(non ci sarà a Napoli), 2 per Alessandro(salta Napoli e Sassuolo) eda 10 mila euro perMartinez. SIMONE– “Per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose”. ALESSANDRO– “Per avere, al termine della ...

