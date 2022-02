Giorgio Manetti torna a “Uomini e Donne”: scossa Gemma Galgani (Di martedì 8 febbraio 2022) Un nuovo appuntamento pomeridiano ha visto nuovamente al centro dello studio di Uomini e Donne alcuni volti del Trono Over. E la puntata andata in onda oggi 8 febbraio, non poteva che iniziare con un altro attesissimo confronto tra due veterane del dating show: Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’opinionista aveva annunciato che sarebbe tornata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 8 febbraio 2022) Un nuovo appuntamento pomeridiano ha visto nuovamente al centro dello studio dialcuni volti del Trono Over. E la puntata andata in onda oggi 8 febbraio, non poteva che iniziare con un altro attesissimo confronto tra due veterane del dating show:e Tina Cipollari. L’opinionista aveva annunciato che sarebbeta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Sofia_22__ : RT @tvstellare: NON GEMMA CHE INIZIA A PIANGERE APPENA È STATO NOMINATO GIORGIO MANETTI #uominiedonne - infoitcultura : Giorgio Manetti “torna” a Uomini e Donne con un messaggio per Gemma (VIDEO) - desossiribosi0 : RT @Inchiummata: Orgogliosa della mia città che ha dato i natali a personaggi come Dante, Boccaccio, Petrarca, Leonardo, Michelangelo, Giot… - zazoomblog : Uomini e Donne Giorgio Manetti manda un video-messaggio a Gemma Galgani: Ci siamo lasciati perché... - #Uomini… - ArcobalenoFata : RT @tvstellare: NON GEMMA CHE INIZIA A PIANGERE APPENA È STATO NOMINATO GIORGIO MANETTI #uominiedonne -