Gf Vip, quella battuta (che non fa ridere) di Barù su Noemi (Di martedì 8 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip sono arrivati i brani di Sanremo. I ‘vipponi’ chiusi nella Casa di Cinecittà, infatti, non hanno potuto ascoltare le canzoni del Festival e così la produzione del programma ha deciso di trasmettere alcune delle hit recenti, tra cui Chimica di Donatella Rettore e Ditonellapiaga e anche Ti amo non lo so dire di Noemi. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: nessun eliminato nella puntata del 7 febbraio 2022 Proprio questo brano non è piaciuto molto a Barù, che ha fatto una battuta – mal riuscita – sulla cantante. Il concorrente del Grande Fratello in camera insieme agli altri vipponi, si stava preparando per la puntata in diretta di lunedì sera e, sdraiato sul letto, ha chiesto a Jessica Selassié: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata ... Leggi su diredonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip sono arrivati i brani di Sanremo. I ‘vipponi’ chiusi nella Casa di Cinecittà, infatti, non hanno potuto ascoltare le canzoni del Festival e così la produzione del programma ha deciso di trasmettere alcune delle hit recenti, tra cui Chimica di Donatella Rettore e Ditonellapiaga e anche Ti amo non lo so dire di. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: nessun eliminato nella puntata del 7 febbraio 2022 Proprio questo brano non è piaciuto molto a, che ha fatto una– mal riuscita – sulla cantante. Il concorrente del Grande Fratello in camera insieme agli altri vipponi, si stava preparando per la puntata in diretta di lunedì sera e, sdraiato sul letto, ha chiesto a Jessica Selassié: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, quella battuta (che non fa ridere) di Barù su Noemi - trash_aleeee : #Makari 25% #GFvip 21,5% questo grande fratello VIP è letteralmente il più visto di sempre, esclusa la seconda ed… - DanieleBerghino : @BrutalDeluxe2 In Italy così funziona: il partito si trova la mascotte VIP (ormai va di moda lo scienziato anche se… - bellu_francesco : @see_lallero Sono fissi con quella lagna del GF Vip da mesi. Vip poi? Che il 90 per cento di chi partecipa sono vec… - gf_vip_news : @Mariarita132013 I sondaggi possono dare una percentuale simile a quella del televoto, ma non sempre succede perché… -