GF Vip 6, Delia Duran conquista la finale (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha svelato al pubblico l'esito del televoto aperto la scorsa settimana. Delia Duran, nonostante avesse varcato la porta rossa per ultima è riuscita a battere la concorrenza di Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli e staccare il pass per la finalissima del 14 marzo. GF Vip 6, Manila Nazzaro non va in finale Attraverso il verdetto del televoto aperto la scorsa settimana il pubblico da casa ha avuto modo di scegliere il primo finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Delia Duran nonostante fosse entrata in Casa per ultima è riuscita a battere la concorrenza di Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro conquistando anzitempo la tanto ambita finale.

