Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 8 febbraio 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022), 8, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata verrà approfondita la stretta attualità economica e sociale, con un focus su chi ha approfittato in maniera illecita dei bonus e dei ristori erogati dall’inizio della pandemia. Nel corso della serata verranno analizzate le indicazioni sulla vaccinazione per i guariti che, ad oggi, appaiono ancora in alcuni casi nebulose. Spazio, inoltre, al tema della crescente violenza che si manifesta nel mondo dei più giovani, al centro delle cronache e del dibattito pubblico. Non mancheranno gli ultimi aggiornamenti sul fenomeno delle occupazioni abusive di case con nuovi racconti dei proprietari che non riescono a rientrare in possesso ...