Fiumi di droga da Caivano a Caserta: sei arresti in un blitz all’alba. I nomi (Di martedì 8 febbraio 2022) blitz questa mattina dei carabinieri della Compagnia di Caserta. Smantellata piazza di spaccio in centro foraggiata dai clan di Caivano. Sei in totale i provvedimenti eseguiti dai militari dell’Arma con il supporto del nucleo cinofili di Sarno. Quattro di custodia in carcere e due ai domiciliari. Dietro le sbarre sono finiti Michele Carfora e Lorenzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 8 febbraio 2022)questa mattina dei carabinieri della Compagnia di. Smantellata piazza di spaccio in centro foraggiata dai clan di. Sei in totale i provvedimenti eseguiti dai militari dell’Arma con il supporto del nucleo cinofili di Sarno. Quattro di custodia in carcere e due ai domiciliari. Dietro le sbarre sono finiti Michele Carfora e Lorenzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Alessio734 : Multiamo i non vaccinati ma lasciamo scorrere i fiumi dì droga l’Italia dei campioni #fallimentodistato - Margotweissene1 : @L3onard___ @Corriere Nelle fogne di NY…nelle nostre trovi fiumi di droga… Prima di occuparci delle altre, bisogner… - vittoriosechi2 : @AlexandraGaratz @LuissDataLab @MediaFuturesEU @riotta @IDMO_it @ale_spada @robertosaviano @FedericaUrzo… - vittoriosechi2 : @Lucrezi91082227 @hashira98625330 @biceportinari @tommaso_zorzi a Sanremo la droga scorre a fiumi, la polizia non f… - CiulliSandra : Le battute su Grignani si sprecano . Chi le fa sicuramente non ha idea di cosa sia la droga e di cosa faccia al ce… -