Eriksen è tornato | ecco il primo allenamento con il Brentford | VIDEO

(Di martedì 8 febbraio 2022) Christian, centrocampista danese, ha firmato fino al 30 giugno con ildopo aver rescisso il suo contratto con l'Inter. In Italia non può più giocare dopo il problema al cuore che ha accusato. Ilcon i londinesi

Nelle scorse ore il primo vero assaggio di normalità per Christiana respirare l'aria del calcio giocato ai campi di allenamento del Brentford , sua nuova squadra. Ora anche le prime parole rilasciate ai media ufficiali della società nelle quali ...Pochi giorni dopo l'arresto cardiaco ho capito cosa mi era successo e pensato subito che dovevo tornare in campo", ha affermato. "Ho fatto tanti test e tutto è andato come speravo. Mi mancano ..."Solo due giorni dopo aver subito l'arresto cardiaco all'Europeo ho capito che sarei tornato a giocare" racconta Eriksen. "Nei giorni dopo l`arresto cardiaco ho capito cosa mi era successo. Poi sono ...L'ex Inter "Ho fatto tanti test, sono stato paziente, ora mi sento bene" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Brentford ieri ha abbracciato Christian Eriksen. Il calciatore danese, quanto mai ...