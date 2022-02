De Luca contro Draghi e Bianchi: “Sulla scuola cose demenziali che hanno mandato al manicomio famiglie e docenti” (Di martedì 8 febbraio 2022) "Abbiamo registrato nelle scorse settimane cose francamente demenziali, in modo particolare in relazione al mondo della scuola. Le ordinanze nazionali hanno mandato al manicomio le famiglie e i docenti. Stendiamo un velo pietoso, è stato qualcosa di indescrivibile quello che hanno fatto per la scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) "Abbiamo registrato nelle scorse settimanefrancamente, in modo particolare in relazione al mondo della. Le ordinanze nazionaliallee i. Stendiamo un velo pietoso, è stato qualcosa di indescrivibile quello chefatto per la". L'articolo .

