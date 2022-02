Covid | ricoveri in calo tra i bimbi | prima volta da inizio gennaio

(Di martedì 8 febbraio 2022) Nella rilevazione del 7 febbraio, - riferisce TgCom24 - i ricoverati da zero a 18 anni sono 188: 175 in area medica e 13 in terapia intensiva. Di questi, 96 hanno da 0 a 4 anni e 92 da 5 a 18 anni. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricoveri

Il dramma non lo vedo, Crepet sui veri numeri delIn aumento anche gli indicatori nel Lazio. ... Oggi raggiunta quota dei 13 milioni di vaccini somministrati, mentre calano ie le terapie ...ROMA " I nuovi contagiati al- 19, secondo i dati del ministero della Salute, sono 101.864, dato in crescita rispetto ai 41. In flessione inei reparti ordinari, dove attualmente si ...I dati delle ultime 24 ore nel report di martedì 8 febbraio della Regione. Effettuati 159.799 tamponi. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (e nei reparti. I decessi sono 50."/> ...La situazione legata all'emergenza Coronavirus in Italia sta migliorando. Calano per fortuna sia i ricoveri che le terapie intensive. Per questo motivo il Governo progetta nuove aperture e anche il ...