Covid, oggi nel Lazio 10.342 nuovi contagi, trend ancora in calo in tutta la regione (Di martedì 8 febbraio 2022) Covid. Ecco i dati aggiornati dei contagi relativi alla giornata di oggi, martedì 8 febbraio 2022. In attesa della comunicazione ufficiale di Alessio D’Amato, numeri alla mano, è possibile notare come il trend continui ad essere in calo grazie alla forte azione vaccinale che continua su tutto il territorio. Leggi anche: Sparite le dosi Novavax per il Lazio, D’Amato: ”Non sappiamo dove siano” Covid, il dettaglio per oggi nuovi contagi: 10342 (ieri 5313, scorsa settimana 12131) trend al 1,09% (ieri 0,56%) Ricoverati: -25 (settimanale +14, scorsa settimana -65) % occupazione posti disponibili: 32,30% (ieri 32,69%) Terapie intensive: -15 (settimanale -12, settimana scorsa -6) % occupazione terapie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022). Ecco i dati aggiornati deirelativi alla giornata di, martedì 8 febbraio 2022. In attesa della comunicazione ufficiale di Alessio D’Amato, numeri alla mano, è possibile notare come ilcontinui ad essere ingrazie alla forte azione vaccinale che continua su tutto il territorio. Leggi anche: Sparite le dosi Novavax per il, D’Amato: ”Non sappiamo dove siano”, il dettaglio per: 10342 (ieri 5313, scorsa settimana 12131)al 1,09% (ieri 0,56%) Ricoverati: -25 (settimanale +14, scorsa settimana -65) % occupazione posti disponibili: 32,30% (ieri 32,69%) Terapie intensive: -15 (settimanale -12, settimana scorsa -6) % occupazione terapie ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #8febbraio: #Borse, Milano in calo e spread a 160; l’industria r… - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - Aurora68934704 : RT @manuela_mando62: FARMACOVIGILANZA: VACCINI COVID HANNO CAUSATO, AD OGGI, 38.900 MORTI E 3.500.000 DANNEGGIATI Marcello Pamio - 7 febbra… - AlbertVincenzo : RT @manuela_mando62: FARMACOVIGILANZA: VACCINI COVID HANNO CAUSATO, AD OGGI, 38.900 MORTI E 3.500.000 DANNEGGIATI Marcello Pamio - 7 febbra… -