Concerto al gelo, Baglioni sbotta: "Mi volete sabotare"

Disavventura per il cantautore romano, che al Teatro Verdi di Brindisi è stato costretto a esibirsi al freddo, con il cappotto indosso. "Non pensavo di fare qui la settimana bianca..."

