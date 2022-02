Clamoroso Inzaghi: Brescia costretto a tenerlo in panchina per una clausola? (Di martedì 8 febbraio 2022) Spunta un nuovo retroscena sul tecnico Non solo la rinuncia di Diego Costa dietro al possibile Inzaghi bis a Brescia. Stando a quanto riferito da Sky Sport nel contratto di Inzaghi con il Brescia è presente una clausola che impediva l’esonero nel caso in cui se la squadra si trovasse dal primo all’ottavo posto in classifica, ovvero in zona playoff. Con il Brescia al momento terzo, i legali di Inzaghi si sono subito messi al lavoro già da ieri per invalidare il provvedimento deciso da Cellino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Spunta un nuovo retroscena sul tecnico Non solo la rinuncia di Diego Costa dietro al possibilebis a. Stando a quanto riferito da Sky Sport nel contratto dicon ilè presente unache impediva l’esonero nel caso in cui se la squadra si trovasse dal primo all’ottavo posto in classifica, ovvero in zona playoff. Con ilal momento terzo, i legali disi sono subito messi al lavoro già da ieri per invalidare il provvedimento deciso da Cellino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

