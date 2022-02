Bosco in fiamme a Gandino, vicino alla strada e alle abitazioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Gandino. Bosco in fiamme a Gandino, in località Barzizza. Il rogo si è sviluppato intorno alle 17.40: a bruciare circa 500 metri quadrati di vegetazione. Il terreno interessato dalle fiamme confinava con alcune abitazioni e si stava propagando fin sulla strada, ma fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Gazzaniga e dei volontari dell’Antincendio Boschivo di Gandino ha permesso di circoscrivere l’incendio. Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022)in, in località Barzizza. Il rogo si è sviluppato intorno17.40: a bruciare circa 500 metri quadrati di vegetazione. Il terreno interessato dconfinava con alcunee si stava propagando fin sulla, ma fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Gazzaniga e dei volontari dell’Antincendio Boschivo diha permesso di circoscrivere l’incendio.

