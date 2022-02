Biden: “Se Mosca invade l’Ucraina, verrà chiuso il Nord Stream 2” (Di martedì 8 febbraio 2022) Sempre più tensioni si avvertono all’altro capo del mondo. Il Presidente degli USA Joe Biden si esprime molto chiaramente sulla questione “Russia-Ucraina“. Se “Mosca attraversa il confine ucraino, non ci sarà più un gasdotto Nord Stream 2” afferma durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo l’incontro nello Studio Ovale. “Prometto che il gasdotto chiuderà. Se Mosca invade l’Ucraina, la Nato e noi siamo pronti a intervenire” ribadisce Biden, appoggiato anche da Sholz: “Adotteremo tutte le misure necessarie, saremo uniti insieme ai nostri alleati e partner” dichiara il cancelliere tedesco durante la conferenza. “Un intervento militare russo in Ucraina porterà a conseguenze rapide e severe e ... Leggi su zon (Di martedì 8 febbraio 2022) Sempre più tensioni si avvertono all’altro capo del mondo. Il Presidente degli USA Joesi esprime molto chiaramente sulla questione “Russia-Ucraina“. Se “attraversa il confine ucraino, non ci sarà più un gasdotto2” afferma durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo l’incontro nello Studio Ovale. “Prometto che il gasdotto chiuderà. Se, la Nato e noi siamo pronti a intervenire” ribadisce, appoggiato anche da Sholz: “Adotteremo tutte le misure necessarie, saremo uniti insieme ai nostri alleati e partner” dichiara il cancelliere tedesco durante la conferenza. “Un intervento militare russo in Ucraina porterà a conseguenze rapide e severe e ...

