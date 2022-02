Bertolini torna su Zaniolo: «Dispiaciuta per l’equivoco. Quando parlavo di educazione…» (Di martedì 8 febbraio 2022) . Le parole della ct azzurra Milena Bertolini all’ANSA fa alcune precisazioni sulle precedenti sue dichiarazioni che hanno innescato il caso Zaniolo. Queste le sue parole: «Sono profondamente Dispiaciuta per i risvolti negativi che le mie parole su Zaniolo stanno assumendo. Aver estrapolato una piccola parte di quanto ho espresso, senza ascoltare interamente tutto il mio pensiero nella sua complessità, può aver contribuito a generare l’equivoco e per questo ritengo utile fare chiarezza. Ho tentato di spiegare che la frustrazione di Zaniolo per l’annullamento del gol segnato meritava una maggiore attenzione e una maggiore comprensione, così come l’abbraccio affettuoso di Mourinho ha dimostrato in modo evidente. Ho sottolineato che, pur non intendendo giustificare le sue parole, si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . Le parole della ct azzurra Milenaall’ANSA fa alcune precisazioni sulle precedenti sue dichiarazioni che hanno innescato il caso. Queste le sue parole: «Sono profondamenteper i risvolti negativi che le mie parole sustanno assumendo. Aver estrapolato una piccola parte di quanto ho espresso, senza ascoltare interamente tutto il mio pensiero nella sua complessità, può aver contribuito a generaree per questo ritengo utile fare chiarezza. Ho tentato di spiegare che la frustrazione diper l’annullamento del gol segnato meritava una maggiore attenzione e una maggiore comprensione, così come l’abbraccio affettuoso di Mourinho ha dimostrato in modo evidente. Ho sottolineato che, pur non intendendo giustificare le sue parole, si ...

Advertising

CalcioNews24 : #Bertolini torna a parlare di #Zaniolo - S_DEZI : Zaniolo quando torna dagli allenamenti e incontra la Bertolini chiedendogli se vuole un passaggio #Zanioloeducato - sportal_it : Milena Bertolini torna sulle frasi su Nicolò Zaniolo: 'Profondamente dispiaciuta' - LucaGiovagnoni : @PaolaDiCaro @RDistrib Quindi è maleducato, la Bertolini ha ragione e la Nazionale se non lo convoca fa bene. Tutto torna - AntonioAltieri5 : Ma perché la #bertolini non torna dove dovrebbe? In cucina a lavare i piatti -