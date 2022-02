Aygo X | quanto costa e dettagli dell’agile city-Suv Toyota

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sta per arrivare la nuovaX che promette subito bene con i suoi cerchi da 18 pollici diamantati e i passaruota di plastica nera. Questo modello non è ibrido, ma è spinto da un affidabile 1.0 tre cilindri aspirato a benzina (Euro 6d) con 72 cavalli e 93 Nm di coppia. Tra le

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aygo quanto

Basata sulla piattaforma GA - B, la stessa della sorella Yaris, la nuovaX cresce di ... Il prezzo parte da 16.500 euro , una cifra molto interessante considerandosia pienamente sviluppata ...... dicono i costruttori), è anche vero che la nuovaX ha tutte le carte in regola per ritagliarsi la sua fetta di clientela che, nel nostro Paese, è molto legata alla Panda.costa? Per ...Tutte le versioni sono disponibili inoltre con il nuovo cambio automatico S-CVT. Prezzi Aygo X, quanto costa? Il prezzo di partenza della nuova Aygo X è di 16.500 euro, ma che scende in offerta a ...Aygo X sarà visibile in anteprima nel mese di febbraio e nel mese di marzo nelle concessionarie delle principali città italiane. Toyota dà il via agli ordini della nuova Aygo X e ne svela la strategia ...