Atalanta, con Zapata ko occhi sul mercato: l'idea per l'attacco (Di martedì 8 febbraio 2022) Distaccamento o lesione del tendine: per l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata c'è il serio rischio che la stagione sia... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Distaccamento o lesione del tendine: per l'attaccante dell'Duvanc'è il serio rischio che la stagione sia...

Advertising

pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - sportli26181512 : Atalanta, con Zapata ko occhi sul mercato: l'idea per l'attacco: Distaccamento o lesione del tendine: per l'attacca… - CM1992BW : @Gianpaolo_5 Non prendiamoci per il culo, difficile da centrare è il 3 posto, visto il divario accumulato, il 4 non… - teo_acm : RT @GuarroPas: #Atalanta, il 31 agosto il Dott. Marco #Bruzzone rassegna le proprie dimissioni. Da quel momento, l'infortunio di #Gosens co… - fontanelino : RT @NicoSchira: Alta tensione in casa #Atalanta: #Zapata rischia lungo stop (3-4 mesi). Affrettato il rientro in campo (inizialmente previs… -