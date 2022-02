Alex Belli torna nella casa per proseguire il suo game, Montano commenta: “Stomachevole” (Di martedì 8 febbraio 2022) Evidentemente Alfonso Signorini non guarda Verissimo perchè Silvia Toffanin, alla quale frega pochissimo di siparietti, e di situazioni surreali come quelle di cui Alex Belli è protagonista, lo aveva sgamato da una settimana signori e signore. Quando aveva chiesto al Belli se si sarebbe allontanato dalla tv e l’attore aveva risposto che si, si sarebbe sottratto e non lo avremmo visto per qualche tempo in tv, la conduttrice di Verissimo aveva commentato: “Belli tu pensi di essere furbo ma io lo sono più di te, non ti vedremo perchè farai una quarantena per tornare in casa?” aveva chiesto la conduttrice senza pensare alle logiche televisive del colpo di scena. E come volevasi dimostrare, la Toffanin aveva pienamente ragione. Peccato che Signorini appunto, non segua i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Evidentemente Alfonso Signorini non guarda Verissimo perchè Silvia Toffanin, alla quale frega pochissimo di siparietti, e di situazioni surreali come quelle di cuiè protagonista, lo aveva sgamato da una settimana signori e signore. Quando aveva chiesto alse si sarebbe allontanato dalla tv e l’attore aveva risposto che si, si sarebbe sottratto e non lo avremmo visto per qualche tempo in tv, la conduttrice di Verissimo avevato: “tu pensi di essere furbo ma io lo sono più di te, non ti vedremo perchè farai una quarantena perre in?” aveva chiesto la conduttrice senza pensare alle logiche televisive del colpo di scena. E come volevasi dimostrare, la Toffanin aveva pienamente ragione. Peccato che Signorini appunto, non segua i ...

