' Yes I Start up' | formazione per 4 mamme aspiranti imprenditrici

Roma, 7 feb. (Labitalia) - Sono mamme moderne, digitali, come tante 'colleghe' genitrici fanno i selfie con i propri figli ma pensano anche al selfiemployment. Donne che, oltre a vivere la loro maternità, non rinunciano all'idea di lavorare e magari realizzare un proprio sogno professionale. È quasi ultimato il corso 'Yes I Start Up', percorso gratuito di formazione all'autoimpiego che fornisce le competenze necessarie a trasformare un'idea imprenditoriale in realtà, organizzato da Gruppo Iovine, società certificata Iso 9000 e Iso18000, che opera, su tutto il territorio nazionale, nel settore della consulenza aziendale e della formazione. A partecipare a questa iniziativa di stimolo all'autoimprenditorialità per giovani e donne inoccupate ci sono quattro mamme con idee chiare, che con un occhio ...

