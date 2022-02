Vaccini covid 5-11 anni, Cartabellotta: “Campagna non decolla” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sui Vaccini covid in Italia, “togliendo le persone guarite da almeno 180 giorni e che non devono vaccinarsi, contiamo 5milioni 559 mila non vaccinati, di cui quasi 2 milioni sono nella fascia 5-11, con una Campagna vaccinale che per i più piccoli non sta decollando”. Lo afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Rimangono quindi circa tre milioni e mezzo di persone non vaccinate – prosegue – di cui non sappiamo quanti sono gli esenti. Insomma, tolta la fascia 5-11, non abbiamo tante persone non vaccinate. Siamo arrivando allo zoccolo duro, quello che non si vaccinerà mai. Omicron ha aiutato l’immunizzazione della popolazione. Abbiamo avuto nel giro di un mese 7 milioni di contagi, numeri che hanno portato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Suiin Italia, “togliendo le persone guarite da almeno 180 giorni e che non devono vaccinarsi, contiamo 5milioni 559 mila non vaccinati, di cui quasi 2 milioni sono nella fascia 5-11, con unavaccinale che per i più piccoli non stando”. Lo afferma Nino, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Rimangono quindi circa tre milioni e mezzo di persone non vaccinate – prosegue – di cui non sappiamo quanti sono gli esenti. Insomma, tolta la fascia 5-11, non abbiamo tante persone non vaccinate. Siamo arrivando allo zoccolo duro, quello che non si vaccinerà mai. Omicron ha aiutato l’immunizzazione della popolazione. Abbiamo avuto nel giro di un mese 7 milioni di contagi, numeri che hanno portato ...

