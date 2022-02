Tutti i paradossi della crisi energetica. L’analisi di Fioroni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se volessimo usare la semantica della pandemia, potremmo tranquillamente parlare di un lockdown riferendoci allo stop forzato a cui sono costrette numerose aziende a causa del caro energia. Siamo di fronte ad un paradosso che vede gli ordinativi delle imprese mai così alti negli ultimi anni e le aziende incapaci ad aumentare la produzione per non consumare energia ed evitare che i margini vengano drammaticamente erosi. In realtà, è bene essere più precisi, quella a cui stiamo assistendo è una stagione di straordinari paradossi, così perfettamente legati tra di loro da acquisire una loro logica. La pandemia ha completamente sconvolto le carte in tavola e proprio mentre stavamo assaporando l’entusiasmo della ripresa, dopo un lungo ciclo congiunturale negativo, ci siamo trovati ad affrontare dinamiche nuove e lungamente scongiurate, come ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se volessimo usare la semanticapandemia, potremmo tranquillamente parlare di un lockdown riferendoci allo stop forzato a cui sono costrette numerose aziende a causa del caro energia. Siamo di fronte ad un paradosso che vede gli ordinativi delle imprese mai così alti negli ultimi anni e le aziende incapaci ad aumentare la produzione per non consumare energia ed evitare che i margini vengano drammaticamente erosi. In realtà, è bene essere più precisi, quella a cui stiamo assistendo è una stagione di straordinari, così perfettamente legati tra di loro da acquisire una loro logica. La pandemia ha completamente sconvolto le carte in tavola e proprio mentre stavamo assaporando l’entusiasmoripresa, dopo un lungo ciclo congiunturale negativo, ci siamo trovati ad affrontare dinamiche nuove e lungamente scongiurate, come ...

luca_ruaro : RT @agbiuso: Il famoso “paradosso della terza dose”. Non se ne conosce l’origine certa ma è citato in tutti i manuali di logica. #Covid19 #… - mbaudino : RT @agbiuso: Il famoso “paradosso della terza dose”. Non se ne conosce l’origine certa ma è citato in tutti i manuali di logica. #Covid19 #… - cristinaminolfi : RT @agbiuso: Il famoso “paradosso della terza dose”. Non se ne conosce l’origine certa ma è citato in tutti i manuali di logica. #Covid19 #… - agbiuso : Il famoso “paradosso della terza dose”. Non se ne conosce l’origine certa ma è citato in tutti i manuali di logica.… - EricaFF11 : @IlariaBifarini Non ci credo. Quando pensi di aver già visto tutti i paradossi, le miserie, la meschinità umana e i… -