Trovato il relitto di James Cook | anche se c’è chi lo considera un fake!

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ritrovati i resti della nave ditra l’Australia e la Nuova Zelanda. Grande entusiasmo di tutti,se già qualcuno parla di un fake.ildi– curiosauro.itIl naufragio dellaTrovati i resti della Endeavour, la nave con cuisalpò dall’Inghilterra diretto a Tahiti e poi in Nuova Zelanda, prima di raggiungere l’Australia nel 1770 e tracciare la mappa della costa orientale del continente. Affondò al largo delle coste del Rhode Island più di 200 anni fa. Kevin Sumption, direttore del Museo nazionale marittimo australiano, dichiara che: “Dal 1999 stiamo ispezionando diversi relitti del 18esimo secolo in un’area di due miglia quadrate, dove riteniamo che l’Endeavour sia ...

' Sappiam o - spiega il Museo - c he il Lord Sandwich era la nave più grande tra quelle affondate : RI 2394 è ilpiù grande tra quelli del diciottesimo secolo trovati nell'area e la sua ...Da un lato, gli esperti australiani che hanno diffuso per primi la notizia della scoperta, dichiarando di essere convinti di averil. Dall'altro, gli americani che non sono d'accordo (...Quel relitto individuato davanti a Newport ... È dal 1999 che gli archeologi marittimi stanno indagando su diversi relitti del XX secolo che si trovano nella zona, «in un'area di due miglia quadrate ...'Dal 1999 indaghiamo su diversi relitti del XVIII secolo in un'area di 3,7 km quadrati in cui crediamo che l'Endeavour sia affondata', ha spiegato Kevin Sumption, direttore dell'Australian National Ma ...