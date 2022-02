Tony Khan: “MJF ha combattuto il suo match migliore contro CM Punk” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente della AEW Tony Khan è stato recentemente ospite di Busted Open Radio, dove ha dato la sua opinione sul match combattuto a Dynamite da CM Punk e MJF. Khan si è detto molto colpito dal lavoro dei due atleti e ha definito il match come il migliore della carriera di MJF. “Avete visto un main event fantastico” “È stato un match stupefacente, un incontro incredibile” ha detto Khan. “Non riesco a quantificare quanto questi due uomini abbiano fatto per la AEW e per i nostri fan. Tutte le fantastiche persone che a Chicago hanno oltrepassato una bufera di neve per venire a vedere lo show hanno visto un main event fantastico, davvero fantastico“. Un risultato poco ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente della AEWè stato recentemente ospite di Busted Open Radio, dove ha dato la sua opinione sula Dynamite da CMe MJF.si è detto molto colpito dal lavoro dei due atleti e ha definito ilcome ildella carriera di MJF. “Avete visto un main event fantastico” “È stato unstupefacente, un inincredibile” ha detto. “Non riesco a quantificare quanto questi due uomini abbiano fatto per la AEW e per i nostri fan. Tutte le fantastiche persone che a Chicago hanno oltrepassato una bufera di neve per venire a vedere lo show hanno visto un main event fantastico, davvero fantastico“. Un risultato poco ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Tony Khan: 'MJF ha combattuto il suo match migliore contro CM Punk' - - SanreModa : RT @scrabionata: Prima un mea culpa perché mi sono dimenticata di votare per la serata di ieri, ma sono comunque felice perché avrei votato… - scrabionata : Prima un mea culpa perché mi sono dimenticata di votare per la serata di ieri, ma sono comunque felice perché avrei… - TSOWrestling : #TonyKhan ha annunciato la riapertura della Forbidden Door per la prossima puntata di #AEWDynamite! #TSOS // #TSOW… - SpazioWrestling : CHI POTREBBERO ESSERE I NUOVI COLPI IN CASA AEW? #TonyKhan #AEW -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Khan Ringside Episodio 4: WWE Royal Rumble 2022, la road to WrestleMania e quella a AEW Revolution 2022 Inizia anche la Road to Wrestlemania: cosa ci aspetterà al Grandaddy of them all? Non solo WWE ma anche AEW perché è ormai vicinissimo anche i primo PPV per la federazione di Tony Khan: AEW ...

Iron Man, una delle più importanti creazioni di Tony Stark tornerà nella storia di Ms. Marvel ... ricordiamo che il dipartimento è stato creato da Tony Stark per sistemare i danni derivanti dagli ... Rish Shah , Laith Nakli - rispettivamente nei ruoli di Bruno Carrelli, Nakia Bahadir, Aamir Khan, ...

AEW: Tony Khan interessato a Goldberg? Zona Wrestling AEW: Keith Lee avrebbe già firmato con la federazione Tony Khan ha annunciato un grande arrivo nella puntata di questa settimana di Dynamite, e quanto pare sarà Keith Lee a fare il suo debutto nella federazione. Dave Meltzer ha rivelato che Lee avrebbe ...

AEW e Forbidden Door: Tony Khan fa ancora la magia per Dynamite Nella puntata di AEW Rampage del 4 febbraio, ovvero quella di ieri sera, è stato detto che Tony Khan avrebbe fatto un annuncio importante riguardante la puntata di AEW Dynamite del 9 febbraio. Alla ...

Inizia anche la Road to Wrestlemania: cosa ci aspetterà al Grandaddy of them all? Non solo WWE ma anche AEW perché è ormai vicinissimo anche i primo PPV per la federazione di: AEW ...... ricordiamo che il dipartimento è stato creato daStark per sistemare i danni derivanti dagli ... Rish Shah , Laith Nakli - rispettivamente nei ruoli di Bruno Carrelli, Nakia Bahadir, Aamir, ...Tony Khan ha annunciato un grande arrivo nella puntata di questa settimana di Dynamite, e quanto pare sarà Keith Lee a fare il suo debutto nella federazione. Dave Meltzer ha rivelato che Lee avrebbe ...Nella puntata di AEW Rampage del 4 febbraio, ovvero quella di ieri sera, è stato detto che Tony Khan avrebbe fatto un annuncio importante riguardante la puntata di AEW Dynamite del 9 febbraio. Alla ...