Sondaggio politico | Pd e Fratelli d' Italia crescono ma i dem sono in testa Male Salvini

L'ultimodimostra ancora che dopo il Quirinale Partito democratico e Fratelli d'Italia continuano ad avanzare. Pd e Fratelli d'Italia in crescita e in lotta per il primo posto, con i Dem ...Partito Democratico e Fratelli d'Italia ancora in crescita, mentre affonda il Movimento 5 Stelle . Questo è in sintesi il quadro delineato dalche Swg ha realizzato per il Tg La7. Primo posto per i dem che registrano il 21,5%, seguito dal partito di Giorgia Meloni con il 21,1%. Al terzo posto si piazza la Lega al 17,1%. Il ...Lo rileva un sondaggio Swg per il Tg La 7. Il partito di Enrico Letta rispetto ad una settimana fa registra un aumento dello 0,3 per cento e si colloca al 21,5, contro il 21,1 della forza politica ...Secondo un sondaggio di SWG, presentato da Enrico Mentana il 7 febbraio ... A seguire i leghisti. Le elezioni politiche del 2023 sono alle porte e ogni leader ha la sua personale ricetta per sbancare.