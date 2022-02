**Scuola: mensa sospesa a Nettuno per 4 classi in uscita da dad, la preside 'scelta di buon senso'** (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Lezioni in presenza ma mensa sospesa per quattro classi elementari che con le nuove norme oggi escono dalla dad, all'Istituto comprensivo Nettuno 2. "La sospensione della mensa è stata una scelta di buon senso. Abbiamo voluto evitare che si ingenerassero disservizi o problemi organizzativi con le famiglie nella prenotazione del pasto. Domani tornerà tutto regolare". Lo dice all'Adnkronos la dirigente Ida Balzano che precisa: " Non avremmo avuto difficoltà a fornire il pasto, perché la mensa è gestita direttamente dal comune di Nettuno ed abbiamo un efficacissimo gruppo di coordinamento ditta-comune operativo sette giorni su sette". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Lezioni in presenza maper quattroelementari che con le nuove norme oggi escono dalla dad, all'Istituto comprensivo2. "La sospensione dellaè stata unadi. Abbiamo voluto evitare che si ingenerassero disservizi o problemi organizzativi con le famiglie nella prenotazione del pasto. Domani tornerà tutto regolare". Lo dice all'Adnkronos la dirigente Ida Balzano che precisa: " Non avremmo avuto difficoltà a fornire il pasto, perché laè gestita direttamente dal comune died abbiamo un efficacissimo gruppo di coordinamento ditta-comune operativo sette giorni su sette".

