Sci alpino | Federica Brignone terza a metà gara nel gigante olimpico | comanda Sara Hector Fuori Marta Bassino e Mikaela Shiffrin

Sara Hector conferma i pronostici della vigilia ed è al comando della classifica dopo la prima manche del gigante delle Olimpiadi di Pechino 2022. Prestazione davvero eccellente quella della svedese, che ha saputo gestire la pressione dell'essere favorita, sciando in maniera ottimale dalla prima all'ultima porta, sempre in spinta e con un ottimo ritmo soprattutto nella decisiva parte centrale. In seconda posizione c'è l'austriaca Katharina Truppe, che si è inventata la manche della vita in gigante proprio nell'occasione più importante. Truppe ha chiuso a 30 centesimi da Hector, ma è stata davanti alla svedese fino al muro finale, quando ha commesso un errore che le è costato la vetta della classifica. Va ricordato che nella seconda manche il tracciatore sarà austriaco e quindi può essere un vantaggio ...

