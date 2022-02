Rifiuti illeciti, maxi sequestro nel Napoletano (Di lunedì 7 febbraio 2022) La scoperta in un fondo situato a Casoria. Nell’operazione i carabinieri forestali, oltre ai Rifiuti, hanno sequestrato anche numerosi furgoni Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) La scoperta in un fondo situato a Casoria. Nell’operazione i carabinieri forestali, oltre ai, hanno sequestrato anche numerosi furgoni

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti illeciti Rifiuti illeciti, maxi sequestro nel Napoletano Quello della gestione dei rifiuti è un problema che nelle ultime settimane ha varcato i confini nazionali tanto che ha coinvolto anche la Tunisia . Nel Paese nordafricano, infatti, nel 2020 erano ...

Soldi, promesse di lavoro, viaggi in Calabria: il patto politico - mafioso sancito con il clan per la scalata in Comune ... aveva ancora il pieno controllo degli affari illeciti e tramite alcuni storici rappresentanti, ... l'assunzione nella ditta incaricata della raccolta di rifiuti in alcuni paesi tra cui quello di ...

Rifiuti illeciti, maxi sequestro nel Napoletano il Giornale Rifiuti illeciti, maxi sequestro nel Napoletano Un 57enne residente nel quartiere San Pietro a Patierno è stato denunciato dai carabinieri forestali della stazione di Napoli con l’accusa di gestione illecita di rifiuti. L’uomo, già noto alle forze ...

Casoria, maxi sequestro di rifiuti stoccati in 36 container nel Napoletano Casoria (Napoli), 7 febbraio 2022 - Maxi sequestro di rifiuti stoccati nei container, scarti di auto e camion da demolizione forse destinati all'estero. I carabinieri forestali hanno denunciato per ...

