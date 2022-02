Raffiche di vento oltre 90 km/h, alberi caduti, danni e decine di interventi: la città in ginocchio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Raffiche di vento oltre 90 km/h e tanti disagi. La città fa i conti con l’annunciata allerta arancione. Finora molti i danni e decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da alberi divelti. Con una nota ufficiale il Comune ha chiuso gli accessi a tutti i parchi pubblici e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata. Ad essere particolarmente colpita è tutto l’hinterland milanese e la città di Milano in particolare. A Milano un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)di90 km/h e tanti disagi. Lafa i conti con l’annunciata allerta arancione. Finora molti iglidei vigili del fuoco per liberare strade dadivelti. Con una nota ufficiale il Comune ha chiuso gli accessi a tutti i parchi pubblici e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata. Ad essere particolarmente colpita è tutto l’hinterland milanese e ladi Milano in particolare. A Milano un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del forte. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire ...

TgLa7 : #Vento forte a Milano, si sono registrate raffiche fino a 110Kmh: feriti e danni a causa del vento fortissimo… - ArpaPiemonte : #vento forte nel torinese con raffiche in pianura di circa 90 km/h . A Torino, stazione Torino-Alenia, massima raff… - 3BMeteo : In quota si sono registrate raffiche di vento fino a 150-200km/h #vento #allertameteo - SoniaLaVera : RT @TgLa7: #Vento forte a Milano, si sono registrate raffiche fino a 110Kmh: feriti e danni a causa del vento fortissimo #TgLa7 #7febbraio… - Agenzia_Ansa : Per forte il vento, stop alle navi Sardegna-Corsica A causa del maestrale che soffia a 37 km orari, con raffiche fi… -