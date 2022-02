Pinza | matita fondamentale e parola all' esperta | come non fare danni

Leggi su iodonna

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono il punto focale del viso, proprio dove “casca l’occhio”, complice anche la mascherina. Le sopracciglia incorniciano non solo lo sguardo ma danno espressione al volto, cambiandolo completamente. Estremamente importanti, non è però facile prendersene cura da sole, perché il rischio di commettere qualche disastro è dietro l’angolo. «Trattare le sopracciglia a casa è un’azione da non prendere mai sottogamba; l’estrazione di ogni singolo pelo va attentamente soppesata in funzione dell’impatto che questo ha sull’immagine» spiega Rosy Trindade, titolare del Brazilian Beauty Center a Milano. Sopracciglia, gli indispensabili per prendersene cura a casa guarda le foto ...