Pechino 2022, superg maschile sci alpino domani 8 febbraio in tv: orario e diretta streaming (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv del superg maschile di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Dopo la discesa che ha visto trionfare lo svizzero Beat Feuz, di luendì 7 febbraio, martedì 8 febbraio andrà in scena, alle ore 11:00 locali (ore 4:00 italiane), la seconda ed ultima prova veloce maschile. Rimane tanta l’attesa per i tre azzurri in gara: Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia con una ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv deldi sciai Giochi Olimpici invernali di. Dopo la discesa che ha visto trionfare lo svizzero Beat Feuz, di luendì 7, martedì 8andrà in scena, alle ore 11:00 locali (ore 4:00 italiane), la seconda ed ultima prova veloce. Rimane tanta l’attesa per i tre azzurri in gara: Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

