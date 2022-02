Pechino 2022, le lacrime di Constantini-Mosaner per la finale conquistata (VIDEO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tanta emozione e lacrime per Stefania Constantini e Amos Mosaner. La coppia azzurra ha battuto la Svezia 8-1 nella semifinale del doppio misto alle Olimpiadi di Pechino 2022, conquistando così la decima vittoria in altrettante partite disputate e staccando così il pass per una storica finale. L’Italia del curling infatti non aveva mai raggiunto l’atto conclusivo. Martedì 8 febbraio la finale contro la Norvegia che deciderà di quale metallo sarà la medaglia che si metteranno al collo Stefania Constantini e Amos Mosaner. Di seguito l’emozionante VIDEO con tutta la gioia dei due portacolori italiani. GLI HIGHLIGHTS DELLA SEMIfinale ITALIA-SVEZIA ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tanta emozione eper Stefaniae Amos. La coppia azzurra ha battuto la Svezia 8-1 nella semidel doppio misto alle Olimpiadi di, conquistando così la decima vittoria in altrettante partite disputate e staccando così il pass per una storica. L’Italia del curling infatti non aveva mai raggiunto l’atto conclusivo. Martedì 8 febbraio lacontro la Norvegia che deciderà di quale metallo sarà la medaglia che si metteranno al collo Stefaniae Amos. Di seguito l’emozionantecon tutta la gioia dei due portacolori italiani. GLI HIGHLIGHTS DELLA SEMIITALIA-SVEZIA ...

