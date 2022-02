Pechino 2022, finale snowboard slopestyle maschile in tv oggi: canale, orario e streaming (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto pronto per la finale dello snowboard slopestyle maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’Italia si affida ad Emiliano Lauzi, che dopo aver staccato il pass per l’atto conclusivo proverà a rendersi protagonista sulla neve del Genting Snow Park H&S Stadium. L’appuntamento è per le ore 4.00 italiane di lunedì 7 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA GARA Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO TV E ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto pronto per ladelloalle Olimpiadi invernali di. L’Italia si affida ad Emiliano Lauzi, che dopo aver staccato il pass per l’atto conclusivo proverà a rendersi protagonista sulla neve del Genting Snow Park H&S Stadium. L’appuntamento è per le ore 4.00 italiane di lunedì 7 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e. SEGUI IL LIVE DELLA GARA: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO TV E ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - infoitsport : Sci alpino, Pechino 2022: il calendario, gli eventi e dove seguirli in tv e in streaming - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, DAY 3 ? Saranno ben 32 gli italiani in gara oggi. @ItaliaTeam_it a caccia di una medaglia n… -