Palermo | la Sinistra fa le primarie…ai fornelli

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Primarie is on the table: è questo il nome della kermesse politico-culinaria in programma giovedì 10 febbraio a partire dalle 20 alle Terrazze del Sole in via Vittorio Emanuele 291. Il nodo delle primarie, piatto caldo delle imminenti elezioni amministrative a, sarà discusso dagli esponenti di punta della coalizione diai, ad alternare la spiegazione delle proprie il Mattino di Sicilia.