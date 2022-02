Milano | vento forte | danni in stazione Centrale e al Castello Sforzesco Alberi sradicati | chiusi i parchi giochi a Milano e Monza

(Di lunedì 7 febbraio 2022) A Cornaredo un uomo di 34 anni è caduto da un ponteggio, vasi caduti dai balconi,, vola una parte del tetto della, anche il parafulmine deltrascinato via dal vanto

Le raffiche diarrivano fino a 90 km/h. Il capoluogo lombardo ha dichiarato l'allerta arancione, ha chiuso i parchi, il Castello Sforzesco e il cortile di Palazzo Reale. Danni al tetto della Stazione Centrale. ...Da tempo il giardino era incolto e sono state proprio alcune piante pericolanti a causa del fortedi questi giorni a far allarmare i residenti, che hanno richiamato il proprietario dicendogli ...Mattinata da incubo nel capoluogo milanese. Un pezzo di copertura della stazione centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. I treni continuano a viaggiare regolarmente, non ci sono ...Un pezzo di copertura della stazione centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. I treni continuano a viaggiare regolarmente, non ci sono stati danni a persone o cose. Sempre a causa del ...