Milan e Juve, aumenta la concorrenza per un difensore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Milan e Juventus monitorano Andreas Christensen, ma c'è folta concorrenza per il difensore del Chelsea: anche il Barcellona e il... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022)ntus monitorano Andreas Christensen, ma c'è foltaper ildel Chelsea: anche il Barcellona e il...

Advertising

pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - RepMilan : Pioli: 'Resterei al Milan per sempre. Inter e Juve più forti' - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - sportli26181512 : Milan e Juve, aumenta la concorrenza per un difensore: Milan e Juventus monitorano Andreas Christensen, ma c'è folt… - fcterni : #qsvs io ve lo riscrivo ancora che dentro un mese la Juve sarà con Inter, Milan e Napoli e farà la rimonta più sens… -