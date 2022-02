“Michele Bravi è un ragazzo sensibile”. Serena Bortone si scusa con l’artista dopo l’ultima intervista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Serena Bortone si è scusata con Michele Bravi dopo l’ondata di polemica che l’ha travolta. Il motivo è l’intervista a Michele Bravi dello scorso 4 febbraio quando ha chiesto al cantante, ospite di Oggi è un altro giorno, del periodo nero legato all’incidente e non solo. A seguito dell’intervista i fan erano andati su tutte le furie criticando aspramente la conduttrice. Michele Bravi è tornato a Sanremo presentando la sua Inverno dei Fiori, segnando definitivamente la sua rinascita dopo un periodo davvero buio. Le sue performance hanno incantato il pubblico e i fan che non vedevano l’ora di rivederlo su quel palco, compreso il vecchio maestro Morgan. Le scuse di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022)si èta conl’ondata di polemica che l’ha travolta. Il motivo è l’dello scorso 4 febbraio quando ha chiesto al cantante, ospite di Oggi è un altro giorno, del periodo nero legato all’incidente e non solo. A seguito dell’i fan erano andati su tutte le furie criticando aspramente la conduttrice.è tornato a Sanremo presentando la sua Inverno dei Fiori, segnando definitivamente la sua rinascitaun periodo davvero buio. Le sue performance hanno incantato il pubblico e i fan che non vedevano l’ora di rivederlo su quel palco, compreso il vecchio maestro Morgan. Le scuse di ...

Advertising

michele_bravi : Grazie per questa settimana incredibile. Buona musica a tutti. ?? - michele_bravi : Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità. #Sanremo2022 Photographer: Roberto Chierici Art director/MUA:… - SanremoRai : I rapporti umani vanno oltre le parole. Come dimostrare il bene non si può insegnare. Nel petto solo una bussola a… - darrensmjle : RT @giuliA01003276: Michele,ti meriti tutto l'amore del mondo,sei una persona speciale,gentile ,simpatica ,SEI PERFETTO.TI MERITI IL MOMDO… - dedicatoatee : RT @apoxomenos: michele bravi, sangiovanni e aka7even per poco non si sono presi a manate per il fantasanremo e poi sul podio c'è tananai c… -