Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa (Di lunedì 7 febbraio 2022) se non sarà risolta la diatriba sui dati personali. E' lo scenario ventilato da Mark Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec. Al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) se non sarà risolta la diatriba sui dati personali. E' lo scenario ventilato da Mark Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec. Al ...

Advertising

fisco24_info : Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa: Lo scenario ventilato da Zuckerberg, al centro il nodo dei d… - RSInews : Zuckerberg minaccia l'Europa - Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram nel Vecchio Continente se non sarà risol… - glooit : Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa leggi su Gloo - macitynet : Meta potrebbe dire addio a Facebook e Instagram in Europa - AugustoBisegna : #Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa. Che dire! Speriamo -