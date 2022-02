Meloni: “Non vedo rischi di isolamento, FdI può andare al governo con qualsiasi legge elettorale” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La situazione del centrodestra? “Non mi interessano le beghe. FdI organizzerà il campo dei conservatori, che è maggioranza degli italiani”. Lo ha ribadito Giorgia Meloni, in un’intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca. “Non mi interessano le beghe – ha aggiunto la leader di FdI – però non intendo più fare buon viso a cattivo gioco di fronte ad una coalizione nella quale ci sono partiti che all’atto pratico tra l’alleanza di centrodestra e l’alleanza di governo con il Pd e il Movimento Cinque Stelle scelgono la seconda”. “Fratelli d’Italia – ha proseguito la Meloni – è lì, ha sempre difeso i valori del centrodestra, i partiti e le persone saranno nostri alleati sulla base di quanto dimostreranno o si prenderanno l’impegno di scegliere di rappresentare questa metà campo piuttosto che rincorrere le sirene della sinistra delle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) La situazione del centrodestra? “Non mi interessano le beghe. FdI organizzerà il campo dei conservatori, che è maggioranza degli italiani”. Lo ha ribadito Giorgia, in un’intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca. “Non mi interessano le beghe – ha aggiunto la leader di FdI – però non intendo più fare buon viso a cattivo gioco di fronte ad una coalizione nella quale ci sono partiti che all’atto pratico tra l’alleanza di centrodestra e l’alleanza dicon il Pd e il Movimento Cinque Stelle scelgono la seconda”. “Fratelli d’Italia – ha proseguito la– è lì, ha sempre difeso i valori del centrodestra, i partiti e le persone saranno nostri alleati sulla base di quanto dimostreranno o si prenderanno l’impegno di scegliere di rappresentare questa metà campo piuttosto che rincorrere le sirene della sinistra delle ...

