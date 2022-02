M5s, Conte su La7: “Limite dei due mandati? È un fondamento da mantenere ma ragionerei sul trovare qualche volta delle deroghe” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La discussione sul Limite dei due mandati produce mal di pancia comprensibili. Io credo che questo principio sia una forte intuizione. E Beppe Grillo lo ha ribadito recentemente in un post bellissimo ispirato alle “Lezioni americane” di Calvino. Resta un principio ispiratore: la politica non é una professione ma una vocazione”. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal leader del M5s, Giuseppe Conte, sul vincolo del doppio mandato nei 5 Stelle. E aggiunge: “Secondo me, questa regola ha un fondamento che va mantenuto. Ma ne vorrei discutere con Grillo e con la comunità degli iscritti. Io ragionerei sulla possibilità di trovare qualche volta delle deroghe. Una deroga a Di Maio? A tempo debito si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La discussione suldei dueproduce mal di pancia comprensibili. Io credo che questo principio sia una forte intuizione. E Beppe Grillo lo ha ribadito recentemente in un post bellissimo ispirato alle “Lezioni americane” di Calvino. Resta un principio ispiratore: la politica non é una professione ma una vocazione”. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal leader del M5s, Giuseppe, sul vincolo del doppio mandato nei 5 Stelle. E aggiunge: “Secondo me, questa regola ha unche va mantenuto. Ma ne vorrei discutere con Grillo e con la comunità degli iscritti. Iosulla possibilità di. Una deroga a Di Maio? A tempo debito si ...

