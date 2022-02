Lamorgese: “Scontri con gli studenti a Torino e Milano? È un corto circuito” (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Quello che ci siamo detti è che si è creato un cortocircuito": da una parte c'era "una direttiva emanata" per ragioni "di salute pubblica" e dall'altra parte c'erano gli studenti che sentivano il bisogno di manifestare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Quello che ci siamo detti è che si è creato un": da una parte c'era "una direttiva emanata" per ragioni "di salute pubblica" e dall'altra parte c'erano gliche sentivano il bisogno di manifestare. L'articolo .

Advertising

elio_vito : Ora ve lo dico, Lamorgese verrà in Aula alla Camera, per riferire su scontri e manganellate agli studenti, mercoledì prossimo alle 18,30. ? - orizzontescuola : Lamorgese: “Scontri con gli studenti a Torino e Milano? È un corto circuito” - soteros1 : RT @confundustria: Lamorgese andrà in Aula alla Camera, per riferire su scontri e manganellate agli studenti, mercoledì 9 febbraio alle 18,… - albemilano : RT @confundustria: Lamorgese andrà in Aula alla Camera, per riferire su scontri e manganellate agli studenti, mercoledì 9 febbraio alle 18,… - F_Baldux : RT @confundustria: Lamorgese andrà in Aula alla Camera, per riferire su scontri e manganellate agli studenti, mercoledì 9 febbraio alle 18,… -