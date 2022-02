La Juve piega 2-0 il Verona, in gol Vlahovic e Zakaria (Di lunedì 7 febbraio 2022) Udine – La Juventus ha sconfitto il Verona per 2-0 nella partita della 24esima giornata di Serie A giocata stasera all’Allianz Stadium di Torino. Per i bianconeri è stato il primo successo dopo che negli ultimi quattro precedenti gli scaligeri erano rimasti imbattuti (due vittorie e due pareggi). La squadra di casa ha anche confermato la sua imbattibilità allo Stadium contro il Verona, con 26 successi e 5 pareggi. Stasera c’era grande attesa in casa Juve per la gara di debutto di Dusan Vlahovic e di Denis Zakaria e i due neo acquisti della Vecchia Signora non hanno deluso, giocando un’ottima prova e andando entrambi in gol. Dodici minuti e ventisette secondi dal suo esordio e il numero sette ha messo a segno il suo primo gol con la maglia della Juventus. Serata ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Udine – Lantus ha sconfitto ilper 2-0 nella partita della 24esima giornata di Serie A giocata stasera all’Allianz Stadium di Torino. Per i bianconeri è stato il primo successo dopo che negli ultimi quattro precedenti gli scaligeri erano rimasti imbattuti (due vittorie e due pareggi). La squadra di casa ha anche confermato la sua imbattibilità allo Stadium contro il, con 26 successi e 5 pareggi. Stasera c’era grande attesa in casaper la gara di debutto di Dusane di Denise i due neo acquisti della Vecchia Signora non hanno deluso, giocando un’ottima prova e andando entrambi in gol. Dodici minuti e ventisette secondi dal suo esordio e il numero sette ha messo a segno il suo primo gol con la maglia dellantus. Serata ...

Advertising

ParliamoDiNews : La Juve piega 2-0 il Verona, in gol Vlahovic e Zakaria – Libero Quotidiano #juve #piega #verona #vlahovic #zakaria… - messina_oggi : La Juve piega 2-0 il Verona, in gol Vlahovic e ZakariaUDINE (ITALPRESS) - La Juventus ha sconfitto il Verona per 2-… - BianconeraNews : Finisce qui! La @juventusfc batte l'@HellasVeronaFC all'insegna del mercato di gennaio: 2-0 e 4° posto in classific… - Deborah_Juve : @juanito92e @juventusfc @play_eFootball @PauDybala_JR Sto prendendo una brutta piega ?? - sportli26181512 : La Juve riparte da Verona e torna a +6. Colpo Napoli a Firenze: La Juve riparte da Verona e torna a +6. Colpo Napol… -