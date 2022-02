Jamie Foxx e John Boyega super cool nella prima immagine del film Netflix They Cloned Tyrone (Di lunedì 7 febbraio 2022) prima foto davvero cool per i tre protagonisti della commedia fantascientifica Netflix They Cloned Tyrone, Jamie Foxx, Teyonah Parris e John Boyega. Jamie Foxx ha condiviso una foto del nuovo film Netflix suo e di John Boyega, They Cloned Tyrone, in cui i due attori appaiono davvero stylish. Nel settembre 2020, Jamie Foxx e Teyonah Parris si sono uniti a Boyega nel cast di They Cloned Tyrone, mystery Netflix incentrato su un improbabile trio che scopre ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022)foto davveroper i tre protagonisti della commedia fantascientifica, Teyonah Parris eha condiviso una foto del nuovosuo e di, in cui i due attori appaiono davvero stylish. Nel settembre 2020,e Teyonah Parris si sono uniti anel cast di, mysteryincentrato su un improbabile trio che scopre ...

