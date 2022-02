Il Papa da Fazio, l'occhio della Rete non perdona: "Non era in diretta" (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Rete non concede sconti, neppure al Papa. Meno di 24 ore dopo l'intervista rilasciata da Bergoglio al conduttore di Che tempo che fa... Leggi su today (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lanon concede sconti, neppure al. Meno di 24 ore dopo l'intervista rilasciata da Bergoglio al conduttore di Che tempo che fa...

Advertising

NicolaPorro : L'agiografia mistico-lecchina di Fazio e il solito repertorio su guerre, ingiustizie e migranti: @DelpapaMax ci rac… - pietroraffa : 'Io non sopporto tanto. Sopporto come la maggior parte della gente. E non sono solo'. Con Papa Francesco in tv da… - elio_vito : Aborto, eutanasia, fine vita, obiezione di coscienza dei medici, famiglia, sessualità, omosessualità, discriminazio… - patrizietta63 : RT @NicolaPorro: L'agiografia mistico-lecchina di Fazio e il solito repertorio su guerre, ingiustizie e migranti: @DelpapaMax ci racconta p… - sasberna : RT @Raiofficialnews: “Un momento di straordinaria umanità che entrerà nella Storia e non solo della tv”. Franco Di Mare, Direttore @RaiTre… -