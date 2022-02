I rischi dei nuovi DM che sono stati testati da Twitter (Di lunedì 7 febbraio 2022) Twitter sta testando, per il sistema operativo iOS, un nuovo modo per mandare messaggi privati, che vada a superare ciò che avviene in questo momento: ovvero il click sull’icona della busta delle lettere presente in alto, accanto alla bio degli utenti. Il nuovo modo per mandare DM su Twitter avverrà attraverso un link nei tweet degli utenti stessi, rendendo praticamente più immediata la modalità di comunicazione privata con le persone. Una scelta che, tuttavia, non è affatto priva di rischi e che potrebbe in qualche modo stravolgere l’user experience sul social network. LEGGI ANCHE > Il test per il downvote di Twitter prende il via in tutto il mondo DM su Twitter, come cambia il modo di inviare messaggi privati Per Twitter, questa cosa rappresenta una novità positiva, che metterebbe ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 febbraio 2022)sta testando, per il sistema operativo iOS, un nuovo modo per mandare messaggi privati, che vada a superare ciò che avviene in questo momento: ovvero il click sull’icona della busta delle lettere presente in alto, accanto alla bio degli utenti. Il nuovo modo per mandare DM suavverrà attraverso un link nei tweet degli utenti stessi, rendendo praticamente più immediata la modalità di comunicazione privata con le persone. Una scelta che, tuttavia, non è affatto priva die che potrebbe in qualche modo stravolgere l’user experience sul social network. LEGGI ANCHE > Il test per il downvote diprende il via in tutto il mondo DM su, come cambia il modo di inviare messaggi privati Per, questa cosa rappresenta una novità positiva, che metterebbe ...

