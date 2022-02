I danni causati dal vento forte a Milano e in Lombardia | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Raffiche difino a 90 chilometri orari ae in gran parte della: un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale del capoluogo si è staccato, e sono in corso rilievi tecnici per stabilire la gravità del danno. A Segrate i vigili del fuoco hanno evacuato un asilo nido per lo stesso motivo. Ieri sera un bollettino dell’Arpa metteva in allerto dall’addossamento “di un fronte freddo all’arco alpino” che “sta portando nubi e deboli nevicate sulle Alpi, ma soprattutto un marcato rinforzo dela tutte le quote, con favonio in pianura nelle ore centrali di oggi”.. Qui è volato un tetto sulle auto parcheggiate dopo essere passato in volo sulla tengenziale.#pic.twitter.com/ooTLRnCfY3 — Dioniso (@1Dioniso) February 7, 2022 I ...