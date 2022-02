Forte vento a Milano: parte della copertura del tetto della stazione centrale si stacca (Di lunedì 7 febbraio 2022) A causa del Forte vento che sta soffiando da questa mattina a Milano, una parte della copertura del tetto della stazione centrale si è staccata. I tecnici intervenuti sul posto sono al lavoro per verificare l’entità del danno e nel frattempo sono stati allestiti dei percorsi ad hoc per consentire ai passeggeri di circolare in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) A causa delche sta soffiando da questa mattina a, unadelsi èta. I tecnici intervenuti sul posto sono al lavoro per verificare l’entità del danno e nel frattempo sono stati allestiti dei percorsi ad hoc per consentire ai passeggeri di circolare in L'articolo proviene da Inews24.it.

