Due perle su punizione in 13 minuti | Verdi show e record contro lo Spezia

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un esordio da sogno per Simonecon la maglia della Salernitana. L'ex giocatore del Torino ha segnato in 13' (tra il 3' e il 16') una doppietta su calcionel posticipo della 24ª ...

Un esordio da sogno per Simone Verdi con la maglia della Salernitana. L'ex giocatore del Torino ha segnato in 13' (tra il 3' e il 16') una doppietta su calcio punizione nel posticipo della 24ª ...Josè Bergamin , del resto, scriveva che "la noia dell'ostrica produce le". Da ragazza teneva ... Iresoconti differivano enormemente, non sembravano neanche descrivere le stesse giornate della ...Con la doppietta siglata con la maglia della Salernitana, Verdi è il calciatore italiano con più gol su punizione in Serie A: degli 8 totali, soltanto uno è stato con la maglia del Torino, squadra che ...Finisce 2-2 la sfida tra Salernitana e Spezia in questo Monday Night di Serie A. Granata due volte in vantaggo grazie alle perle su calcio piazzato di Verdi, e due volte riprese da Valeri e dal Var ...